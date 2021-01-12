На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды

Голландское ТВ показало кадры, на которых таможенники Нидерландов после Brexit конфискуют у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя это тем, что теперь британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.
Отрывок из видеосюжета, показанного в эфире голландского телевидения, приводит на своем сайте британская газета Guardian. На кадрах видно, как таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, «как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».
Один из водителей, у которого при себе бутерброды с ветчиной, спрашивает, может ли он оставить себе хотя бы хлеб. На удивление автомобилиста, голландские таможенники отвечают отказом.
| 2021-01-12T09:47:58+04:00 12 января 2021, 11:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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