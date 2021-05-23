На японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» проведут проверку всех 5,3 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, сообщает телеканал NHK.

Причиной проверки послужила утечка радиации из-за повреждения контейнера, в котором хранится хранится гелеобразные радиоактивные отходы. Повреждение контейнера, по предварительным данным, произошло из-за коррозии.

Проверка и осмотр контейнеров продлятся до конца июня, возможно обследование будет продлено до конца лета. Специалистам энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO) предстоит проверить все 5,3 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами. Некоторые из них были заполнены еще в начале ликвидации последствий аварии, и их содержимое неизвестно.(Газета.Ru)