На фоне заседания Совета Безопасности РФ о признании так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» индекс Московской биржи упал до 2920 пунктов. Ниже этой отметки он опускался в первую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда был введён карантин.

Отмечается также, что резко дешевеют рубль и акции крупнейших российских компаний. Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей, курс доллара – 79 рублей. Акции «Роснефти» подешевели к вечеру понедельника почти на 19%, ВТБ и Сбербанка – почти на 17%, «Аэрофлота» – более чем 15%.

В понедельник Совет Безопасности России под председательством Владимира Путина собрался для обсуждения вопроса о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР».

До этого лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость «народных республик» и заключить с ними соглашения о помощи в военной сфере. В то же время на границе с Украиной наблюдается беспрецедентное наращивание российских войск. (svoboda.org)