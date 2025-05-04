Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Совбезе.

«Пакистан запрашивает проведение Совета Безопасности. Дата пока что не определена», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Исламабада на фоне обострения конфликта.

22 апреля в Пахалгаме был совершен теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба», пакистанской Межведомственной разведки. После этого индийские власти объявили о решении сократить вдвое численность посольства в Исламабаде, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана. Нью-Дели также объявил персонами нон грата военных советников диппредставительства исламской республики.