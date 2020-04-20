На этой неделе будет представлен план выхода из карантина

«План поэтапного выхода из продленного карантинного режима будет подготовлен на этой неделе».

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf («Цель»), на телеканале AzTV.

«В период после 4 мая начинается этап выхода из карантина. Выход из карантина будет осуществлен поэтапно. Мы уже не вернемся к положению до 4 мая. Такого не ожидается. По этому поводу нет разногласий, решение принято.

На этой неделе станут известны детали поэтапного выхода из продленного карантинного режима, и в ближайшие дни его представят общественности», — сказал И.Мамедов.