На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12

Компания Apple собирается раскрыть завесу секретности над датой презентации нового смартфона iPhone 12. О мероприятии, которое будет проходить в режиме онлайн, рассказал в своем Twitter журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на источники в корпорации.

Исторически сложилось, что Apple показывает свой главный продукт в начале сентября. Но в этом году, о чем предупреждали и в “яблочной” компании летом, новые iPhone задержатся на несколько недель.

Более того, компания, по инсайду все того же Гурмана, собирается провести презентацию линейки новых смартфонов в режиме онлайн. На ней же будут представлены умные часы Apple Watch шестого поколения.