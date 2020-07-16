На экраны выходит новый фильм о Карабахской войне

Творческая Студия «Сабах» телеканала AZTV сняла новый художественный фильм — «Семейный портрет маслом». Хронометраж картины, снятой в жанре драма, — 1 час 19 минут.

Как собщили # в пресс-службе AZTV, в фильме повествуется о жизни мужчины по имени Чингиз, чей единственный сын – студент-художник, пал шехидом в Карабахской войне. Не выдержав потери сына, умирает и его жена. Основная сюжетная линия – это самопожертвование Чингиз-киши, человека с больным сердцем, нашедшего в себе силы после случайного раскрытия тайны оказать материальную помощь соседу, у которого тяжело болен сын.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма Сирадж Мустафаев.

Оператор-постановщик фильма — Фахир Самедоглу, композитор — Вюсал Омаров, художниик – Эльяз Сафаров, продюсер – Шариф Гурбаналиев. В главной роли – Эльданиз Расулов.

Премьера фильма состоится 19 июля, в 21:30 на телеканале AZTV.