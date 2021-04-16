На демографической ситуации негативно сказывается не только запрет на свадьбы, но и пандемия в целом

В связи с карантинным режимом в нашей стране проведение свадеб уже долгое время находится под запретом. Но немногие в Азербайджане готовы ограничиться регистрацией брака и мероприятием в узком кругу самых близких. По традиции для большинства семей важна пышная свадебная церемония со всей присущей ей атрибутикой. Потому одни идут на нарушение запрета и проводят свадьбу, рискуя быть оштрафованными. Другие ждут отмены запрета и откладывают создание семьи.

Согласно статистике, в январе-феврале текущего года в районных (городских) регистрационных отделах Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 5 672 брака (3,5 на каждые тысячу человек). Число браков, заключенных за первые два месяца текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 479, в сравнении с показателями 2019 года — на 2 565.

В последнее время все чаще встает вопрос о необходимости снятия запрета на проведение свадеб, в том числе, потому что этот запрет может неблагоприятно сказаться на демографической ситуации.

Так, депутат Бахруз Магеррамов считает, что запрет свадеб может привести к демографическим проблемам.

«У нас принято считать, что без свадьбы создать семью никак нельзя. И учитывая подобные нюансы, мы должны положительно воспринимать проведение свадеб на 50-100 человек, по возможности, на чистом воздухе, на большой площади, с соблюдением дистанции»,– сказал он Sputnik Азербайджан.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что, в общем-то, запрет на проведение свадеб не должен повлиять на демографию. Те, кто хотят создать семью, учитывая сегодняшние реалии, просто регистрируют брак, устраивают свадебную фотосессию и отмечают торжественное событие в тесном кругу. При желании, настоящую церемонию можно сделать и позднее.

«Количество браков уменьшилось не столько потому, что люди в ожидании разрешения на проведение свадеб, а потому что у них сократились доходы. Многие лишились работы. А семья требует немалых расходов, и это не только покупка продуктов, но и покупка или аренда жилья, его ремонт, приобретение мебели и т.д. Средства на все это сейчас есть у меньшего процента граждан, чем до пандемии»,– сказал Агаев #.

Доктор философии по социальным вопросам Азер Аллахверанов заявил #, что запрет на проведения свадеб не напрямую, но опосредованно влияет на демографию.

«Только в моем окружении несколько семей на протяжении прошлого года ждали снятия этого запрета, и ждут его по сей день. Даже если пара заключила брак, то зачастую до свадьбы продолжает жить отдельно. Азербайджанские семьи обычно консервативны в плане организации свадебных торжеств. Многие родители хотят, чтобы свадьба их детей стала запоминающимся ярким событием с большим количеством гостей. Этого,– говорит Аллахверанов,– хотят и молодые. Скажем, многие девушки хотят выйти замуж под «Вагзалы», с соблюдением всех церемоний и обрядов. Это мероприятие, которое является знаковым, и у многих есть представление их идеальной свадьбы. Потому они ждут лучших времен».

По его словам, согласно статистическим данным, на январь 2021 года по сравнению с январем 2020 количество естественного прироста населения составило 55 тысяч человек, а это 0,9%. Запрет на проведение свадеб стал одним, хотя, конечно, не главным, из факторов, повлиявших на эти цифры. Сама пандемия как таковая, и связанные с ней разного рода ограничения, социальные, экономические сложности повлияли и повлияют на демографию.

Что касается разрешения на проведение свадеб, то, по словам Аллахверанова, наш оперативный штаб обладает точными данными и позицией по поводу того, насколько снятие ограничений может повлиять на рост инфицированных коронавирусом.

Уже сейчас бьют тревогу по поводу того, что в кафе и ресторанах не всегда соблюдаются нормы карантина, люди сидят порой вплотную друг к другу. Та же история может быть и во время проведения свадеб, но нужно искать варианты.

Сейчас Азербайджан готовится к проведению некоторых массовых мероприятий, в частности чемпионата Европы по футболу. Но если будут проводить их, если открыты те же кафе и рестораны, то почему нельзя проводить свадьбы? Надо регламентировать количество гостей, ставку делать на мероприятия на открытом воздухе без танцев, уменьшить количество людей за столами, считает Аллахверанов.

Эксперт уверен, что все зависит от того, как подойти к этому вопросу. Соответствующие структуры должны сделать анализ ситуации, чтобы определить, как избежать негативных последствий. К тому же надо учитывать, что сейчас в стране идет вакцинация, и если процесс охватит половину населения страны, то риск распространения коронавируса и тяжелого течения болезни снизится.