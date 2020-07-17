На что нам жить? – реакция граждан на продление жесткого карантина

Строгий карантин в Азербайджане продлят еще на две недели после 20 июля. Сообщается, что такое решение принято после обсуждений в Оперативном штабе при Кабмине АР. Граждане интересуются, на что им жить – где взять средства на оплату коммунальных услуг, банковских долгов и еду? И есть ли решение по этому поводу?

Ужесточенный карантинный режим, введенный в ряде городов и районов Азербайджана до 20 июля, будет продлен еще на две недели. Об этом в эфире Азербайджанского государственного телевидения (AzTV) сказал член Оперативного штаба при Кабинете министров Шахмар Мовсумов. «С сожалением должен отметить, что после многих обсуждений в Оперативном штабе были приняты определенные решения о продлении режима карантина. Режим карантина будет продлен еще на две недели — 15 дней. Мы вынуждены сделать это», — отметил Мовсумов.

Это заявление вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей. Граждане недоумевают, на что им жить в условиях запрета на выход из дома. Примечательно, что за пять месяцев карантина и месяцы жестких мер правительства без права выхода из дома население продолжает оплачивать коммунальные счета. В довесок к этому, несмотря на рекомендации Центробанка кредитным организациям ввести мораторий на банковские долги, финансовые структуры продолжают требовать оплату кредитов.

Единовременная помощь по безработице в размере 190 манатов – утвержденный прожиточный минимум на одного человека, люди получают независимо от количества членов семьи. Т.е. если в семье пять человек, никто не работает и не имеет прочих социальных выплат – все эти люди должны уложить свои расходы в 190 манатов. При этом даже упомянутую сумму получают не все нуждающиеся семьи. Гражданам предлагают не только питаться на 190 манатов семьями, но также включить в эту сумму расходы на коммунальные услуги, банковские долги, медицинские маски, подлежащие замене через каждые два часа, и оплачивать двукратно возросшие решением народных избранников штрафы.

В Минтруда сообщили, что в период пандемии предпринимаются все меры для сохранения рабочих мест и заработной платы 1,665 млн наемных работников, а электронная система ежедневно контролирует работодателей, выискивая тех, кто расторгает трудовые договора во время карантина. Затем представители Госслужбы инспекции труда немедленно связываются с работодателями, чтобы узнать причину расторжения контракта с сотрудником. В случае неправомерного увольнения права трудящегося восстанавливаются, и с ним продлевается трудовой договор. Однако наличие официального трудового договора еще не означает, что люди получают зарплаты.

По свидетельству пользователей соцсетей, многие из них официально числятся на прежних рабочих местах, но на работу не выходят, не получают зарплат и компенсаций. При этом наличие активного трудового контракта лишает их даже выплаты по безработице в 190 манатов. Получается, что под нажимом министерства работодатели избегают самого факта расторжения трудового договора, а по сути иные официально оформленные труженики, с их же слов, немногим отличаются от безработных. Ведь сам по себе трудовой договор не накормит, если работать запрещается, а денег не платят.

Но это только часть социальной проблемы, учитывая масштабный теневой рынок труда. Ведь по данным специалистов этой сферы, легальные трудовые отношения составляют лишь одну треть местного трудового рынка, тогда как остальная его часть не контролируется государством. Сложное финансовое положение таких граждан обещает ухудшится. В беседе с корреспондентом # люди жалуются на отсутствие работы и доходов. Особенно страдают семьи, снимающие жилье. В беседе с нами столичный житель Джейхун Мамедов (имя и фамилия изменены) сообщил, что потерял работу из-за карантина. До этого мужчина трудился на фабрике по пошиву обуви, однако из-за мер правительства работы нет уже несколько месяцев. На что кормить семью – жену и трехлетнюю дочь, а также платить за квартиру, он не знает. Несмотря на отсутствие заработка, гражданину отказали в единовременной выплате по безработице.

«Уже несколько месяцев мне не позволяют работать, — говорит Мамедов. – Выхожу из дому по смс на два часа, чтобы купить на скудные деньги минимальные продукты для семьи. Деньгами помогает мать из своей скудной пенсии. Я подал заявку на получение 190 манатов, но получил отказ. А ведь нужно платить за квартиру, кормить семью, оплачивать коммунальные расходы – их, несмотря на карантин, никто не списывает. Помогают родные — кто чем может, но этого не хватает». По словам мужчины, он пытается заработать поденной работой, но опасается штрафов. «Если меня оштрафуют, семья останется без еды», — сказал он.

Проблема банковских долгов продолжает будоражить общество, ведь за месяцы карантина она не нашла своего решения. Повторные жесткие меры обострили ситуацию с банковскими кредитами бизнеса и населения. Ведь как оплачивать долги, если правительство запретило работать? Один из опрошенных нами граждан сказал, что задолжал в Unibank 1500 манатов. Несмотря на карантин и невозможность работать, сотрудники этой финансовой структуры непрестанно требуют оплатить долг, угрожая будущими проблемами.

Другой наш собеседник рассказал, что затрудняется платить по долгам за электричество. «Из-за жары и постоянного нахождения дома расходы на электричество растут, ведь приходится пользоваться кондиционером, — говорит собеседник. – В прошлом месяце долг за свет превысил 80 манатов. Растут коммунальные платежи за воду, а работать нельзя. Почему правительство, заботящееся о здоровье населения, не думает, на что нам жить во время карантина?» По мнению экономистов, в условиях отсутствия кредитных и коммунальных льгот в перспективе долги населения будут накапливаться и это обещает серьезные проблемы.