В рамках организованного сегодня «Бакинского марафона-2023» состоялся флешмоб, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Trend, более 2 тысяч молодых волонтеров приняли участие во флешмобе, проведенном при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие». В рамках флешмоба была создана композиция, состоящая из имени великого лидера Гейдара Алиева и символа 100-летнего юбилея.

Отметим, что в этом году Бакинский марафон был организован в рамках «Года Гейдара Алиева».