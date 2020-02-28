На AzTV новый документальный фильм о сумгаитских событиях: «Кодовое название: Налётчик»

На ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» снят документальный фильм о сумгаитских событиях 1988 года. Об этом сообщили в Отделе по Социальной Медиа и Связям с Общественностью Азербайджанского Телевидения.

При подготовке документального фильма «Кодовое название: Налётчик» были использованы редкие архивные видеоматериалы, даны интервью с ответственными лицами того времени, изучены секретные документы. В фильме вы сможете увидеть допрос руководителя группы грабителей Эдуарда Григоряна во время следствия, редкие свидетельства, доказывающие его вину. Фильм будет демонстрироваться по AzTV сегодня (28 февраля) в 21:30.

Отметим, что 27-29 февраля 1988 года в результате осуществленного в Сумгаите кровавого сценария, были убиты 6 азербайджанцев, 26 армян, в целом 32 гражданина Азербайджана, сотни квартир были разграблены, разрушено более 50 культурно-бытовых объектов. Представляем вам фрагменты из фильма в видеоролике внизу: