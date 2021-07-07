На горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на границе между Азербайджаном и Арменией в Газахском районе вечером 6 июля.

Как сообщает министерство, к тушению пожара привлечены соответствующие подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. При оценке условий операции было установлено, что пожар начался на территории Армении и распространился на территорию Азербайджана.

В результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны принимаются соответствующие меры по предотвращению распространения пожаров, перешедших на территорию сел Асланбейли и Гаймаглы Газахского района (открытые участки с сухой травой и кустарником).