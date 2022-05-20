С 16 мая совместно с соответствующими структурами стартовали мониторинги пляжных территорий Каспийского моря.

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспийского моря Назим Махмудов.

По его словам, мониторинги проводятся в течение всего года: «А ближе к лету мы увеличиваем их число. До сезона мы стараемся установить, какие пляжи больше пригодны для использования населением. Приблизительно ближе к началу июня мы планируем проинформировать население о результатах мониторингов».

Он также добавил, что мониторинги проводят две структуры: «Берутся пробы морской воды, качество которой проверяется в лабораториях Минздрава и Министерства экологии и природных ресурсов. После этого устанавливается какая пляжная территория загрязнена больше всего».