«Мы воспринимаем армян, проживающих в Карабахе, как своих граждан. Надеемся, что и они скоро поймут, что, как граждане Азербайджана, имеют все права и гарантии безопасности».

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

«Азербайджан, в отличие от Армении, является страной, где проживают представители многочисленных национальных меньшинств», — сказал глава государства. Он отметил, что все они живут в нашей стране в мире и согласии: «В Азербайджане проживали и представители армянского народа, и они никогда не сталкивались с какими-либо проблемами. Поэтому пропаганде азербайджанофобии в Армении должен быть положен конец. Мифы, созданные Арменией о нас, никогда не будут способствовать миру».