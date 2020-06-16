МВД выявило причины возникновения пробок на въезде-выезде из Баку

МВД Азербайджана выступило с заявлением в связи с пробками, возникшими сегодня утром на въезде-выезде из Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сегодня были проведены оперативные мероприятия по устранению на въездах и выездах из Баку автомобильных пробок, наблюдаемых на полицейских постах, установленных в связи с особым карантинным режимом.

«Предварительное разбирательство выявило причины возникновения пробок. Установлено, что сотрудники некоторых работающих во время особого карантинного режима организаций и учреждений, чье передвижение на личных автомобилях было разрешено, злоупотребили этим и выехали из столицы в различные регионы до ужесточенного режима.

Ведется разбирательство для установления этих лиц и принятия в отношении них мер в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении.