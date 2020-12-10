МВД возбуждило уголовное дело в отношении 21 зараженного COVID-19

Несмотря на то, что инфицированным лицам назначается лечение в домашних условиях, наблюдаются случаи, когда они, в нарушение правил особого карантинного режима, покидают место жительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

9 декабря сотрудниками полиции и военнослужащими внутренних войск в общественных местах с интенсивным движением населения были выявлены и задержаны 25 активных больных COVID-19. Были приняты меры для возвращения этих лиц домой.

В отношении 21 из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК, продолжаются следственные действия.

«Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима», — заявили в пресс-службе.