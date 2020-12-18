МВД призвало граждан не верить объявлениям о приглашении на праздничные мероприятия

В период особого карантинного режима, действующего на территории Азербайджанской Республики, объекты общепита, в том числе рестораны, кафе и чайные могут функционировать только на основе предоставления услуг доставки или онлайн-продаж.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в последние дни появляется реклама организации и проведения в объектах общепита, в том числе в ресторанах и развлекательных центрах празднеств, связанных с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

«Сообщаем, что в целях предотвращения более широкого распространения инфекции COVID-19 организация и проведение массовых праздников, концертных программ недопустимы. Призываем наших граждан не верить никаким объявлениям и приглашениям об участии в подобных массовых мероприятиях, соблюдать правила особого карантинного режима.

Попытки организации и проведения массовых мероприятий, праздников, концертных программ в период особого карантинного режима будут нами решительно пресекаться, проведение каких-либо массовых мероприятий непозволительно. В случае выявления подобных фактов организаторы и участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством».