Звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, должны блокироваться.

Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

«Кибербезопасность — это информационная безопасность. Каждый должен защищать свои личные данные. Любой человек, имеющий доступ в интернет, может попасть в ловушку преступников. Риск неизбежен.

Мошенников привлекают денежные средства на ваших банковских картах. Все звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, должны блокироваться. В обратном случае вы будете обмануты и ограблены», — отметил Э.Гаджиев.