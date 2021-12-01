Сегодня — 1 декабря около 15:00 группа лиц на Площади фонтанов на территории Сабаильского района Баку попыталась провести несогласованную с органами Исполнительной власти акцию, грубо нарушив правила введенного в стране особого карантинного режима.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Попытка была решительно пресечена сотрудниками полиции.

Организаторы незаконного мероприятия, а также несколько человек, которые пытались оказать сопротивление правоохранителям, были задержаны.

Проводится расследование для дачи правовой оценки действий задержанных.