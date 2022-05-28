Азербайджан и Швеция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Отметить с Азербайджаном эту знаменательную для наших стран выпала честь Чрезвычайному и Полномочному послу Кристиану Камиллу, который с большим успехом несет миссию в нашей стране вот уже 5 лет, сообщает #.

За эти годы дружба между Азербайджаном и Швецией еще больше укрепилась и получила расцвет своего развития в различных отраслях.

В Баку с успехом проходят выставки, концерты, вечера шведской культуры, а Швеция гостеприимно встречает мастеров из Азербайджана.

При содействии Посольства Швеции в Азербайджане в 2018 году группа азербайджанских журналистов и деятелей искусства посетила Стокгольм, где провела незабываемую ознакомительную неделю. В числе делегатов был и наш журналист.

Азербайджан уже который год подряд сотрудничает с шведскими композиторами в подготовке наших конкурсантов к конкурсу «Евровидение». Не будем забывать, что именно шведы в лице Стефана Орна и Сандры Бьюрман помогли Азербайджану одержать первую победу в евросонге, написав победоносный хит Running Scared.

Об этом и другом в своей вступительной речи говорил на концерте, приуроченном к праздничной дате, посол Кристиан Камилл.

«Музыка обьединяет народы, и я счастлив, что такую знаменательную дату, как 30-летие дипотношений между Королевством Швеция и Республикой Азербайджан, мы отмечаем не закрытым приемом, а Гала-концертом в одном из прекрасных залов Баку», — сказал г-н посол в интервью #.

Дипломат признался, что является большим поклонником бакинской Филармонии, и очень часто ее посещает.

Говоря о дипотношениях между двумя странами, посол подчеркнул, что они развиваются стремительным темпом и в правильном русле.

Кристанн Камилл также поздравил азербайджанский народ с Днем Независимости, пожелал процветания и благополучия каждому жителю.

Праздничный вечер завершился концертной программой с участием Государственного симфонического оркестра имени Уз.Гаджибекова (дирижер Эльшад Багиров) и шведского пианиста Мартина Стурфелта.

В ходе вечера прозвучала музыка выдающихся азербайджанских и шведских классиков.