В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Свердловской области.
«В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга спецоперация по задержанию стрелка завершена. Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса», — сказал агентству глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Стрельбу устроил жилец дома, в результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Их госпитализировали. По данным Минздрава Свердловской области, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.