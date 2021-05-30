В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Свердловской области.

«В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга спецоперация по задержанию стрелка завершена. Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса», — сказал агентству глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.