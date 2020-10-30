«Мусульманское братство» Аль Сауда: почему саудовское королевство поддерживает армян?

Хотя между Саудовской Аравией и Арменией не существует официальных дипломатических отношений, в последние годы между Эр-Риядом и Ереваном наблюдается заметное оживление. Причиной этому является Турция, с которой враждуют обе страны.

Отношения Армении с Турцией не наладились из-за оккупации территорий Азербайджана и претензий к Анкаре из-за вымышленного геноцида 1915 года. А напряженность между Турцией и Саудовской Аравией берёт начало с июня 2017 года, когда разразился межарабский кризис вокруг Катара. Турция приняла сторону Катара, что вызвало вражду с Саудовской Аравией.

За прошедшие годы список двусторонних противоречий пополнился Сирией, Египтом, Ливией и Ливаном. Отношения между Эр-Риядом и Анкарой приняли крайне напряжённый характер после того, как на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, в октябре 2018 года был убит саудовский журналист Джамал Кашикчи. Реакция Эрдогана, призвавшего к международному суду над убийцами Кашикчи и его намёки на причастность к преступлению высших представителей семьи Аль-Сауд, побудили бизнес-группы королевства призвать к полному бойкоту турецких товаров.

А ныне в связи с началом контрнаступательной операции азербайджанской армии в Карабахе, которая переросла в крупномасштабные военные действия по освобождению оккупированных территорий, Саудовская Аравия получила еще один повод для информационных выпадов в адрес Турции.

Дело в том, что Армения заявляет, что, якобы, на стороне Азербайджана сражаются сирийские наемники из числа протурецких военизированных подразделений, воюющих с режимом Башара Асада. Армянская пропаганда утверждает, что сирийских боевиков в Азербайджан направляет Турция.

Эта информация тиражируется посредством принадлежащих Саудовской Аравии телеканалов «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас». Тем самым, желая насолить Турции, эти телеканалы по указке из Эр-Рияда льют воду на мельницу армянской пропаганды. В свою очередь, армянские СМИ перепечатывают эту информацию, а также распространяют на многих языках в Европе.

Помимо этого, телеканал «Аль-Арабия» взял интервью у президента Армении Армена Саркисяна, который призвал международное сообщество оказать давление на Турцию, чтобы Анкара не вмешивалась в карабахский конфликт.

Если ранее телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас» ограничивались лишь тиражированием непроверенной информации о сирийских наемниках, якобы сражающихся на стороне Азербайджана против армянской армии, то в последующем в ход пошли иные уловки.

Так, на днях телеканал «Аль-Хадас» продемонстрировал сюжет о том, как «взятый в плен сирийской армией» некий Амин Имад Эс-Саид рассказывает об «участии сирийских наемников в войне в Карабахе».

В сюжете одетый в гражданскую одежду, араб рассказывает небылицы о том, Турция вербует боевиков из различных военизированных группировок, а после перебрасывает их в Азербайджан. Подобных небылиц было рассказано немало, но до сих пор Армения не предъявила ни одного убитого или плененного «сирийского наемника», якобы сражающегося в Карабахе. Во всех материалах присутствуют одни лишь ничем не подкрепленные слова и вызывающие сомнения видеокадры.

О том, что армянская пропаганда горазда на подобные выдумки можно судить по сообщениям главы пресс-службы министерства обороны Армении Шушан Степанян. Недавно на своей Фэйсбук-странице она опубликовала видеокадры, под которыми написала следующее: «Наемники-террористы в форме азербайджанских пограничников… Вы, наверное, представляете, что с ними стало».

На представленных видеокадрах запечатлены несколько вооруженных мужчин, одетых в форму азербайджанских пограничников, которые передвигаются по местности. По мнению Степанян, это «бегущие с поля боя наемники», хотя на данных видеокадрах нет ничего наводящего на подобную мысль. Через несколько дней та же Степанян опубликовала фотографию со встречи министра обороны Армении Давида Тонояна, приехавшего в Карабах. На фотографии рядом с Тонояном изображен парень в форме азербайджанского пограничника. Уж не сирийский ли боевик это?

Как было выше сказано, Степанян ранее публиковала видеоролик с «наемниками в форме азербайджанских пограничников», и вдруг они появились на фотографии с Тонояном. Этой фотографией Степанян выдала себя с головой. Нетрудно предположить, что армянская сторона снимает на видео армян, одетых в форму азербайджанских пограничников, а после выдает их за «наемников» из Сирии. В этом деле у армянской стороны уже появились новые помощники в лице телеканалов «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас».