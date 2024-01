Уже ни у кого на Западе не вызывает сомнения, что к масштабной террористической атаке ХАМАС («Исламское движение сопротивления») на мирных израильтян, гостей Израиля и туристов, а также вступивших с ними в бой военнослужащих израильской армии, пограничников и сотрудников полиции, приложила руку и Россия. И не только потому, что открытие второго фронта на Ближнем Востоке в развязанной россиянами мировой войне в первую очередь было выгодно России для отвлечения внимания мирового сообщества от украинской войны. По истечении трех месяцев после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля тому получены однозначные подтверждения – как косвенные, так и прямые.

Начнем с того, что к образованию в 1987 году как филиал международного движения «Братья-мусульмане» (с которым он в 2017 году формально разорвал связи) ХАМАС приложил руку Советский Союз, который весь последующий период, вплоть до своего развала, действительно поддерживал боевиков, которые использовали схожие методы и ставили ту же цель — уничтожение государства Израиль. Эстафету в последующем приняла созданная на обломках СССР Российская Федерация, власть в которой захватили те же спецслужбы, которые создали ХАМАС и оказывали ей всяческое содействие – начиная от обучения и заканчивая военной помощью, вплоть до поставок вооружения. На глазах у всего мира руководство России открыто принимало в Москве лидеров ХАМАС даже после их варварских злодеяний против израильтян 7 октября, и все еще не признало эту организацию террористической. Удивляться чему не приходится, потому как хамасовцы вели себя в Израиле точь-в- точь как россияне в Украине – Буче, Ирпене, Мелитополе и др. городах.

Свидетельствами этой связи стали найденные в местах боестолкновений и подземных складах образцы оружия российского производства, полученная спецслужбами Израиля информация о взаимодействии, в частности, российских ЧВК с боевиками ХАМАС по обмену опытом российско-украинской войны. По сообщению Telegram-канала «Сито Сократа», осенью 2022 года Москва отправила инструкторов ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут» для обучения новым диверсионным тактикам боевиков ХАМАСа и Хезболлы.

Почерк России очевиден: внезапное нападение, массированные ракетные обстрелы гражданских объектов, масштабное насилие, похищения и убийства мирных израильтян, использование заложников, массовое привлечение террористических отрядов, использование БПЛА различного назначения. Более того, получены доказательства прямого участия в боевых действиях октября 2023 г., убийствах гражданских и уводе в плен десятков женщин и детей.

Кровь в жилах стынет, когда знакомишься с журналистскими расследованиями, рассказами свидетелей, оценками правоохранительных органов, смотришь видеосюжеты и фотоснимки – точно списано с Украины. Еще никогда палестинские боевики не подвергали таким изощренным пыткам израильтян.

Сегодняшняя статья в The New York Times под заголовком «Крики без слов»: как 7 октября ХАМАС применил сексуальное насилие в качестве оружия» раскрыла новые подробности, указывающие на практику изнасилований, нанесения увечий и крайних жестокостей в отношении женщин. Двухмесячное расследование, проведенное группой журналистов The New York Times, вскрыло новые зловещие подробности той человеческой мясорубки, установив, что нападения на женщин были не отдельными происшествиями, а частью широкой практики гендерного насилия.

Мучительно даже читать рассказы свидетелей. Кажется, что мир должен содрогнуться от такого варварства одичалых, нелюдей, застрявших в первобытно-общинном строю. Групповые изнасилования девочек и девушек с нанесением колото-резаных ран, надругательствами, забитыми в бедра и паховую область гвоздями, воткнутыми в ягодицы вилами, выстрелами в половые органы, отрезанием грудей – от всего этого варварства волосы дыбом встали бы даже у инквизиторов Средневековья.

И точно так же, как их руснявые собратья после Бучи, ХАМАС отрицает обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые Израилем. И диву даешься тому, что ни генсек ООН Антониу Гутерриш, ни агентство «ООН-Женщины», все еще не признали эти обвинения, и вместо ХАМАС продолжают наезжать на Израиль.

А что касается России, подстрекателя и прямого наставника ХАМАС, то, как всегда, несмотря на достоверные признаки ее участия в подготовке боевиков ХАМАС и помощи в планировании нападения, она не только пыталась откреститься от своего участия, но и передав террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, захваченное на поле боя в Украине, начала кампанию в СМИ по дискредитации украинской армии путем ИПСО (информационно-психологическая специальная операция), обвинив последнюю в поставках вооружения боевикам. Благо, союзники Украины не повелись на эту ИПСО русских, потому как они тщательно следят за перемещением вооружения, переданного Киеву международными партнерами. А вот финансовая и военная помощь России боевикам ХАМАС не вызывает сомнения, потому как, согласно даже открытым источникам, Россия в 2023 году больше миллиарда отдала в поддержку террористической группировки. Кроме того, она учит палестинцев как пользоваться дронами со сбросом, которые широко используют в войне с Украиной.

Очередным подтверждением использования террористами ХАМАС российского оружия стал, как сообщает в своем телеграм-канале редактор отдела «Военный Фокус», офицер запаса израильской армии Игаль Левин, найденный в секторе Газа на днях, уже в этом году, фрагмент тубуса российского ПТРК «Корнет» 2016 года выпуска. И это экспортный вариант противотанкового ракетного комплекса с дальностью стрельбы до 8 тысяч метров. В 2010 году впервые сообщалось, что у палестинцев в секторе Газа есть «Корнет». Утверждалось, что ПТРК попал в сектор Газа из Сирии. Кроме того, стало известно, что «Корнет» есть и у «Хезболлы». По данным информационно-консалтингового агентства Defense Express, Израиль еще в 2011 году обвинил РФ в том, что ПТРК «Корнет» уже есть на вооружении у ХАМАС — тогда ракетой с него был нанесен удар по школьному автобусу.

Россия поставляет палестинским боевикам не только противотанковые комплексы. Как утверждают эксперты Defense Express, тут и образцы более старых ПТРК типа «Фагот» и «Конкурс», и реактивная граната ПГ-7ВР «Резюме». Кроме переносных противотанковых средств, боевики ХАМАС также имеют на вооружении ПЗРК. И первое появление этих средств было зафиксировано ЦАХАЛ только в 2012 году. Тогда подозревалось попадание в сектор Газа советской «Стрелы-2». Сейчас на вооружении террористов уже имеется и более новый образец — «Игла».

Но в чем, кроме отвлечения внимания от ее действий в Украине, была выгода России в развязывании конфликта на Ближнем Востоке? Естественно, тем самым она хотела вовлечь США в ближне-восточный конфликт и, в какой-то степени, своей цели достигла. Россия хотела, чтобы США и западные союзники тратили свои ресурсы на его погашение, и параллельный спад поддержки Украины. Была надежда и на скачок в цене на нефть. Кроме того, на фоне арабов-варваров Россия хотела выглядеть более цивилизованно, а также втиснуться в число посредников между сторонами конфликта, предложив свой «мирный» план. Но, как оказалось, на попытках России выступать в роли посредника на Ближнем Востоке можно поставить большой жирный крест — Москва в этом конфликте не рассматривается в качестве значимой стороны.

Как и случается каждый раз, протолкнуть свои нарративы России не удалось, все ее попытки обхитрить и обдурить Запад не увенчались успехом. И как показывает развитие событий, международная поддержка Украины не спадает, Европа, наконец, осознала грозящие ей со стороны России угрозы. Мир вступил в новый год с задачей приструнить государство-агрессора и призвать его к ответственности.