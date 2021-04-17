ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по нескольким объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу вечером в двух населенных пунктах на юге страны.

(РИА Новости)