ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по нескольким объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа.
«В ответ на ракету, которая была выпущена из сектора Газа по Израилю, истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удар по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, в том числе по учебному объекту ХАМАС, строящемуся посту для установки зенитных ракет, предприятию по производству бетона для строительства подземных туннелей и склада боеприпасов, а также по подземной инфраструктуре группировки», — говорится в сообщении пресс-службы военных.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу вечером в двух населенных пунктах на юге страны.
(РИА Новости)