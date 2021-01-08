Мустафа Шентоп: «Турция с самого начала выступала в поддержку Азербайджана»

События последних лет, частично в Сирии, затем в Ливии, и более всего в боях в Карабахском регионе Азербайджана, показали, что вооружение и возможности, предоставляемые Турцией несут в себе потенциал пересмотра всей концепции ведения войн в мире. Весь мир на примере успеха Азербайджана увидел и принял факт эффективности данных технологий.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп, выступая на симпозиуме на тему «Баланс сил на Южном Кавказе и Карабахский вопрос», организованного пятницу в Стамбуле.

Шентоп подчеркнул, что по состоянию на 9 ноября нагорно-карабахский вопрос был урегулирован.

Он напомнил, что Турция с самого начала выступала в поддержку справедливой позиции Азербайджана, требовавшего от Армении освобождения оккупированных земель страны.

По словам Шентопа, на международной арене на сегодняшний день преобладает тенденция на нежелание решать проблемы и конфликты. «Имеющие место разногласия и конфликты либо консервируются и делается ставка на затягивание мира, либо формируются новые точки противостояния», — пояснил спикер турецкого парламента.

​​​​​​​Спикер парламента также затронул тему штурма Конгресса США в Вашингтоне.

«Имели место выборы, проведенные в соответствии с законодательством США, и есть результаты. Необходимо завершить все необходимые правовые процедуры, а проблемы должны решаться в рамках демократии и права. Это касается любой страны, в том числе, США», — сказал Шентоп.