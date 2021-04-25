Мустафа Шентоп: США — страна с самым грязным прошлым

«Заявление Байдена о событиях 1915 года не имеет юридической и исторической основы, но оно действует отравляюще турецко-американским отношениям».

Oб этом на своей странице в Twitter написал председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Председатель ВНСТ заявил, что это заявление, являющееся результатом политических расчетов, не нанесет никакого вреда Турции, как и аналогичное заявление, сделанное Рональдом Рейганом в 1981 году.

«США — страна с самым грязным прошлым», — отметил М.Шентоп.