Муниципалитеты приступили к бесплатной раздаче медмасок, а TƏBİB?

Во всем мире, в том числе и в Азербайджане растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров 14 октября 2020 года в Азербайджане было выявлено 359 новых случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19)

С сегодняшнего дня закрыт въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш.

Рост количества инфицированных наблюдается не только в Азербайджане, но и в соседней Грузии. 14 октября в Грузии коронавирусом заболели 680 человек.

В Грузии с коронавирусом борются различными способами, в том числе и путем бесплатной раздачи медицинских масок.

Мы решили выяснить, собираются ли государственные структуры Азербайджана провести бесплатную раздачу медицинских масок.

Для получения ответа мы обратились в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«TƏBİB не проводит бесплатную раздачу медицинских масок», — заявила # пресс- секретарь этой организации Равана Алиева.

# решило выяснить, какие меры принимают власти закрытого на карантин Сабирабадского района, для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили нам в муниципалитете города Сабирабад, в каждом селе созданы оперативные группы для борьбы с коронавирусом.

«В состав этих групп также включены и председатели сельских муниципалитетов и представители местной исполнительной власти», — сказали нам сотрудники Сабирабадского муниципалитета.

По словам руководителя Джавадского муниципалитета Агасена Исламлы, в сельской школе и детском саду проведена бесплатная раздача медицинских масок. «Это сделано за счет муниципалитета. Мы также обязали директоров продовольственных магазинов закупить маски для бесплатной раздачи покупателям», — сказал он #.

В селе Галагаин Сабирабадского района не проводится бесплатная раздача медицинских масок. «Но мы провели дезинфекцию в школе», — сказал председатель местного муниципалитета Валид Гусейнов.

В селе Куркенди Сабирабадского района маски также раздаются бесплатно. «Закупка медицинских масок осуществляется за счет местного органа самоуправления», — сказал № глава муниципалитета в селе Куркенди Натик Алиев.

Нам остается только пожелать, чтобы руководство Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) взяло пример с председателей сельских муниципалитетов и организовало бесплатную раздачу медицинских масок.