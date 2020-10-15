Муниципалитеты приступили к бесплатной раздаче медмасок, а TƏBİB?

Во всем мире, в том числе и в Азербайджане растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Оперативного штаба при Кабинете министров 14 октября 2020 года в  Азербайджане было выявлено 359 новых случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19)

С сегодняшнего дня закрыт въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди Сабирабадского района, город Шеки и село Киш.

Рост количества инфицированных наблюдается не только в Азербайджане, но и в соседней Грузии.  14 октября в Грузии коронавирусом заболели 680 человек.

В Грузии с коронавирусом борются различными способами, в том числе и путем бесплатной раздачи медицинских масок.

Мы решили выяснить, собираются ли  государственные структуры Азербайджана провести бесплатную раздачу медицинских масок.

Для получения ответа мы обратились в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«TƏBİB не проводит бесплатную раздачу медицинских масок», — заявила # пресс- секретарь этой организации Равана Алиева.

# решило выяснить, какие меры принимают власти закрытого на карантин Сабирабадского района, для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили нам в муниципалитете города Сабирабад, в каждом селе созданы оперативные группы  для борьбы с коронавирусом.

«В состав этих групп также включены и председатели сельских муниципалитетов и представители местной исполнительной власти», — сказали нам сотрудники Сабирабадского муниципалитета.

По словам руководителя Джавадского муниципалитета Агасена Исламлы, в сельской школе и детском саду проведена бесплатная раздача медицинских масок. «Это сделано за счет муниципалитета. Мы также обязали директоров продовольственных магазинов закупить маски для бесплатной раздачи покупателям», — сказал он #.

В селе Галагаин Сабирабадского района не проводится бесплатная раздача медицинских масок. «Но мы провели дезинфекцию  в школе», — сказал  председатель местного муниципалитета Валид Гусейнов.

В селе Куркенди Сабирабадского района маски также раздаются бесплатно.  «Закупка медицинских масок осуществляется за счет местного органа самоуправления», — сказал № глава муниципалитета в селе Куркенди Натик Алиев.

Нам остается только пожелать, чтобы руководство  Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) взяло пример с председателей сельских муниципалитетов  и организовало бесплатную раздачу медицинских масок.

 

 

| 2020-10-15T19:36:21+04:00 15 октября 2020, 20:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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