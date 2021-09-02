Завтра в Баку стартует IV Международный фестиваль анимации ANIMAFILM. На протяжении 5 дней событие будет насыщено различными интересными мероприятиями, встречами, показами.

Участие в фестивале будет регулироваться правилами, установленными Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана.

Директор фестиваля, режиссер и продюссерРашид Агамалыев, рассказал #, что интерес к анимации в Азербайджане значительно вырос:

«Подрастающее поколение также увлекается анимацией, дети сами снимают фильмы, и их работы участвуют в фестивале», — сказал он.

Нынешний фестиваль посвящен людям с ограниченными возможностями здоровья. Акценты на инклюзивность сделаны во всем.

По словам Р.Агамалыева, все средства, вырученные от продажи билетов будут направлены на благотворительность и помощь детям с ограниченными возможностями.

«Очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность посетить показы в рамках фестиваля, для этого мы обеспечили их бесплатным транспортом», — подчеркнул Агамалыев.

В рамках конкурсной программы фестиваля будут отобраны лучшие фильмы, наравне со взрослыми жюри будет детское, которое проводит отбор по двум категориям — «Лучший анимационный фильм для детей» и «Лучший анимационный фильм, снятый ребенком». В конкурсную программу IV фестиваля ANIMAFILM включены 134 работы из 40 стран мира. Работы будет отмечены жюри наградами в 12 категориях.

В партерстве ANIMAFILM с Французским институтом (IFA) в Азербайджане и при поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy учреждена награда в категории «Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм». Победитель в данной категории примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2022 году и получит профессиональную аккредитацию MİFA.

В работе фестиваля примут участие зарубежные специалисты. Некоторые из них даже проведут мастер-классы для молодых азербайджанских кинематографистов и начинающих мультипликаторов.

Так, в Баку для участия в фестивале приехал известный режиссер-аниматор Масуд Панахи, автор таких известных и любимых всеми детьми работ, как «Тыг — тыг ханым», «Почему плачет облако», «Легенда о Девичьей башне» и др.

В настоящее время режиссер проживает в Германии.

Своим опытом с участниками и гостями фестиваля также поделятся мультипликаторы из Бельгии Нэнси Дэнни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия) и Франции — Оливье Кэтерин.

Все фильмы в рамках фестиваля будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами на английском и азербайджанском языках.