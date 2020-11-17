Может ли поражение в Карабахской войне способствовать денацификации в Армении?

Нацистская идеология была одной из самых человеконенавистнических идеологий, которые когда-либо существовали за весь период человеческой цивилизации. Удалось ее развенчать после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне благодаря усилиям США и СССР. Именно эти две державы сломали хребет фашистской идеологии, начав процесс денацификации – США в ФРГ и Австрии, СССР – в ГДР – путем реализации комплекса мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии и переформатирования массового сознания.

Война захватническая, основанная на праве сильнейшего, на получении и сохранении односторонних преимуществ для одних государств за счет других стран и народов, да еще подпитываемая идеологией ненависти к определенной нации, не заканчивается для агрессора поражением на поле боя. После нее уже начинается война за разум людей, оболваненных власть имущими на протяжении определенного времени, как это было в Германии.

СССР в процессе советской денацификации в зоне своей ответственности делал акцент на классовом сознании немецкого рабочего класса, оказывая пропагандистское воздействие, а успешность американского плана Маршалла в ФРГ и Австрии была обусловлена реализацией проекта по восстановлению разрушенной войной экономики Европы, устранению торговых барьеров, модернизации промышленности европейских стран, вытеснению коммунистов из властных структур и развитию Европы в целом. Этот план принес в этот регион инвестиции. На эти деньги закупались товары из США, в первую очередь продукты и горючее, создавая в результате финансы для возрождения промышленности.

Но, самое главное – началась промывка мозгов, т.е. денацификация всей образовательной системы. В Австрии, например, в рамках денацификации был применен интересный инструментарий — после 1948 г. в стране исчезли публичные дискуссии о нацизме, все перестали говорить о прошлом, оно буквально было стерто с сознания. Личное и историческое прошлое исчезло под покровом незнания, отделяя эту темную историю от попытки создания цветущего будущего, ментальной структуры, которая позже вошла в идею Wirtschaftswunder, экономического чуда. Возник новый австрийский путь, который контрастировал с классовой и партийной борьбой межвоенного периода. Место классового и партийного соперничества заняли молчание и кооперация.

Тем самым союзникам по антигитлеровской коалиции после победы над нацистской Германией удалось очистить послевоенные немецкое и австрийское общества, их культуру, прессу, экономику, образование, юриспруденцию и политику от влияния нацистской идеологии, подавить даже зачатки реваншизма, который стал причиной начала Второй мировой войны после поражения в Первой мировой.

Сейчас и в побежденной Армении звучат мысли о реванше, что подпитывается комплексом проигравшей стороны. Как считает израильский эксперт по международным отношениям Михаил Финкель, армянами, как и немцами после поражения в Первой мировой войне, движет комплекс проигравшего и комплекс реванша.

«Я предвижу, что партия реваншизма в Армении будет делать все возможное, чтобы либо сейчас, либо через 5-10 лет взять все эти земли назад. Купить их каким-нибудь планом Маршалла наподобие американского поствоенного экономического проекта возрождения в отношении Германии не получится. Я имею уже информацию, что они изыскивают финансовые возможности для модернизации армии, приобретения высокотехнологического оружия, обеспечения инструкторами. Может это займет лет 10, но думать, что они изменятся, не меняя систему образования, не меняя идеологию, не закладывая в голову детей мысли про реваншизм, не представляется возможным», — сказал он в эфире СВС TV.

«Одно дело декларативные документы, другое – то, чему их учат в школе, кого героизируют, какую информацию закладывают им в голову. Армяне пишут мне в фейсбук, что Гитлер был прав. Чего от них ожидать после этого? – говорит он. — И чего после этого от них можно ожидать без коренного изменения системы образования. Катастрофа, что для них героями являются нацистские преступники Гарегин Нжде, генерал Дро, террористы, участвовавшие в Первой карабахской войне, осуществляющие теракты в Ливане, в других странах, которых разыскивает Интерпол. Это трагедия армянского народа».

Финкель отмечает, что пока предпосылок к мирному сосуществованию армян с азербайджанцами не предвидится, они продолжат вооружаться и стремиться к новой войне, это их стремление не изменится, пока не изменится система образования, пока не будут снесены памятники нацистам, пока не будет дегероизация преступников, пока их не научат тому, что армянский народ такой же, как и другие, и должен научиться сосуществовать с соседями.

«Разве что, достигнув абсолютного экономического дна после войны, они начнут денацификацию по примеру той же Германии, где американцы в ФРГ, а Советский Союз в ГДР начали учить немцев осуждать свое прошлое и отказаться от него, ненавидеть нацизм. Здесь нет такой третьей силы, которая провела бы такую чистку мозгов», — говорит он, и приводит пример из Библии, когда Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы вымерло два поколения с рабской психологией и на Родину пришли свободные люди.

В завершение своего интервью израильский политолог обращает внимание на тот факт, что в других странах армяне живут в мире и согласии с азербайджанцами. Почему? — «А потому, что в школах им не навязывают лжеценности, как в Армении прививают им ненависть».

И здесь уместно напомнить высказывание Джорджа Оруэлла — «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее». Если не найдутся в мире силы, которые возьмутся за переформатирование массового армянского сознания, то, как сказал Сергей Кургинян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 15.11.2020, – «эта война на 100 лет».