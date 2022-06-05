Португальский наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить французский «ПСЖ», передает Sky Sports.

Отмечается, что Моуринью будет назначен на пост наставника парижан после того, как в команду придет новый спортивный директор Луиса Кампос.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей «Реалу».

Напомним, главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером, который смог выиграть еврокубки с четырьмя разными командами.