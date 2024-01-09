В Европейском Союзе видят основным кандидатом на пост президента Европейского совета бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом 9 января пишет Financial Times.

По данным издания, объявление о досрочной отставке председателя ЕС Шарля Мишеля привело к началу переговоров между лидерами Евросоюза и бывшего главы итальянского правительства. 6 января Мишель заявил, что планирует досрочно покинуть пост, чтобы в июне принять участие в выборах в Европейский парламент в составе бельгийской либеральной партии MR – Mouvement Réformateur («Реформистское движение»).

Драги, по сути, рассматривается как возможный преемник Мишеля, говорится в статье. Источники Financial Times в дипломатических кругах называют Драги одним из главных кандидатов, хотя, вероятно, есть и другие. Директор Istituto Affari Internazionali в Риме заявил журналистам, что Драги вряд ли откажется от поста, если его «серьезно попросят».

Газета отмечает, что срочность в поиске преемника Мишеля, который в прошлую субботу объявил о выдвижении своей кандидатуры в Европарламент, отчасти объясняется внутренними правилами ЕС. Если лидеры стран – членов Евросовета не заменят Мишеля в установленный срок, должность перейдет к лидеру страны, которая в рамках своей очереди председательствует в Совете ЕС. С 1 июля таким государством станет Венгрия, поэтому Мишеля может сменить венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Вместе с тем у лидеров ЕС есть возможность назначить временного кандидата, однако, по словам одного из чиновников, Драги вряд ли согласится на такую роль, думают эксперты.

Среди других кандидатов на должность председателя ЕС в статье называются нынешние премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Один из источников заявил, что у них, в отличие от Драги, есть связь с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.