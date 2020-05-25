Москва угрожает войной

Как только в российской столице начинают доставать обветшавшие пропагандистские клише, значит началась подготовка к войне.

Как заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, «Украина ведет бесчеловечную операцию против мирных жителей Донбасса. Во-вторых, кризис на Украине является результатом инспирированного, режиссированного, профинансированного и организованного из-за рубежа государственного переворота».

Приходилось неоднократно писать, что время играет против проводимой Кремлем политики на украинском направлении. И вот теперь наглядно проявляется это обстоятельство.

Во-первых, украинская армия наращивает свой потенциал, боевую выучку и оснащенность современным оружием. Существенной оказывается помощь как со стороны НАТО, так и двухстороннем измерении.

Как рассказал в интервью украинской газете «День» начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Голопатюк, «Только в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонно-тактических групп и три бригады с общим количеством более 10 тыс. человек. В период 2015-2019 гг. с участием британских инструкторов подготовлено более 17,5 тыс. военнослужащих ВСУ, канадских — более 14,5 тыс. военнослужащих».

Осуществлена сертификация по стандартам НАТО подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ и включение этого подразделения (первым среди государств — партнеров Альянса) в состав дополнительного комплекта Сил реагирования НАТО. Это настоящее признание Альянсом высокого профессионального уровня украинских военных.

Во-вторых, наращиваются поставки необходимого ВСУ вооружения и техники. Посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью той же газете «День» рассказал, что достигнута договоренность о поставке катеров типа Mark VI. Также продолжится поставка трех кораблей типа Island.

Примерно шесть катеров Mark VI в Азовском море и 12-15 в Черном между Очаковом и Одессой обеспечат в значительной мере защиту прибрежных вод, а также потребности сил ССО и подразделений специального назначения ВМС Украины.

В Очакове инженерные подразделения армии США заканчивают строительство Оперативного центра ВСУ, который будет использоваться также силами стран НАТО. Частично центр уже начал свою работу.

Добавим к этому поставки из США противокорабельных ракет Harpoon и принятие на вооружение украинской ракеты «Нептун». В таких условиях опасность проведения российской десантной операции значительно уменьшается.

В-третьих, сложилось крайне неблагоприятное положение с российскими энергоресурсами.

С газом у России проблемы только нарастают. На европейских хабах его стоимость упала до $35 за 1000 куб. м. на нидерландском TTF и $53 в австрийском Баумгартене. Это ниже себестоимости «Газпрома».

И тут Катар заявляет о дальнейшем увеличении добычи газа до 110 млн. т или 149 млрд. куб м к 2025 году и до 126 млн. т или 167 млрд. куб. м к 2027. Для экспорта заказано строительство 100 танкеров-газовозов. Понятно, что значительная часть этого газа пойдет в Азию, но и Европе тоже перепадет. Кстати, свои экспортные возможности наращивают США, а также Бразилия.

Все это означает, что поступления от экспорта энергоресурсов в российский бюджет неумолимо будет уменьшаться со всеми вытекающими из этого последствиями.

На этом фоне на переговорах в Минске украинские представители заявили, что не могут вести переговоры с гауляйтерами из Луганска и Донецка, так как они являются гражданами России и предъявили ксерокопии их иностранных паспортов. В Москве заявляют, что Луганск и Донецк являются украинской территорией, а по украинским законам чиновники не могут иметь гражданство другой страны. Тем самым московская концепция о так называемой гражданской войне в Украине теряет свою основу. Наглядное подтверждение, что в Донецке и Луганске действуют оккупационные администрации.

Украинские дипломаты заявили, что с российскими вести переговоры будут, а с гауляйтерами никогда. Ответить представителям России в Минске было нечего, и они заявили о неконструктивной позиции Киева. Кто бы сомневался.

Один из полевых командиров боевиков Александр Ходаковский просто бьет в набат. «Украина обнаглела настолько, что игру в реальные поддавки, эти уступки по газу, по другим направлениям, — она воспринимает как слабость. Теперь она нас поддавливает и военным, и политическим способом… Мы куда идем? Если прошлое положение дел я назвал бегом по кругу, то теперь очевидно мы побежали по спирали: нарезая круги, мы постепенно сползаем вниз… И это та самая Украина, которая на ладан дышит и вот-вот схлопнется?».

Если внутри страны, мягко говоря, не все хорошо и народ может начать бунтовать, то в Москве могут прибегнуть к старому испытанному способу отвлечения масс маленькой победоносной войной.

Фактически у Владимира Путина нет никаких средств давления на Украину, кроме военного. В условиях подготовки к голосованию за его неограниченный срок правления и проведения парада победы очень нужен военный успех. Или что-то подобное, которое, так или иначе, можно было бы за таковой выдать по телевизору.

Москва возобновлением боевых действий или угрозой их начала пытается заставить Киев принять ее условия капитуляции. Причем сделать это необходимо в самые кратчайшие сроки. Осенью будет поздно, так как проблемы внутри России обострятся настолько, что не до Украины будет.

Добавим к этому крайне болезненные поражения в Ливии. Внутри России об этом не говорят, но геополитически проигрыш очевиден и Путин это понимает.

Тупик на переговорах в Минске перешел в систему угроз. Москва приказала их озвучить своим марионеткам на Донбассе.

Глава так называемой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому сказав, что в случае продолжения обстрелов, которые боевики и начинают, «…вы, Владимир Александрович (Зеленский — авт.), не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения». Другими словами, боевики могут начать наступательную операцию. В подтверждение Первый и Второй корпуса боевиков приведены в состояние повышенной боеготовности.

Конечно, самостоятельно эти так называемые корпуса воевать не могут. Как сказал командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко в интервью агентству «Укринформ», «Генштаб Вооруженных сил РФ сформировал и держит на Донбассе… постоянно на ротационной основе более 2 тыс. кадровых российских офицеров».

Российский политолог Валерий Соловей рассказал, что Москва сформировала группы отставных офицеров спецслужб и направила их на Донбасс для подготовки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и использования их в наступлении. В Москве считают, что Харьков охотно отойдет в русский мир при небольшом нажиме извне. Странно, в 2014 году этого не случилось, почему так должно быть в 2020? Сами придумали и сами верят.

На большую войну Кремль не решится. Не та сейчас ситуация как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы идти на значительные людские и материальные потери. Легкой прогулки не будет. Украинская армия будет защищаться. И результат такой операции далеко не очевиден.

Да и не нужна большая война. Нужно пусть небольшое отступление ВСУ, чтобы объявить о победе. Тем самым заставить президента Зеленского принять российские условия.

Если же не получится, что весьма вероятно, то представить поражение как самодеятельность гауляйтеров. Не послушались своих кураторов.

На Донбассе ждут начала войны. Даже малая и гибридная, но это тоже война. И погибнут люди. Украине жаль своих сыновей и дочерей, а Путину никого. Ни своих, ни чужих.