Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джо Байдена в реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом журналистам сообщил в субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора лидеров.

«Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы [по гарантиям безопасности для РФ]», — сказал представитель Кремля.

«Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности», — пообещал Ушаков. (ТАСС)