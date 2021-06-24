Вчера в Москве состоялось открытие долгожданного юбилейного международного музыкального фестиваля «ЖАРА».

Публика в зале насладились музыкальными номерами, которые артисты подготовили на двух сценах. Одну из них специально разместили на балконе зрительного зала. Российская певица Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребенка, а Вера Брежнева исполнила свой новый хит «Розовый дым». Не обошелся вечер и без коллабораций, Филипп Киркоров и MARUV выступили с песней «Komilfo», Николай Басков и Даня Милохин взорвали зал своей «Золотой чашей», a Mot и Zivert подарили летнее настроение с песней «Паруса». Ведущей первого дня фестиваля стала несравненная Яна Чурикова, а ее соведущими выступили артисты фестиваля «ЖАРА 2021».

Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

Также в первый день фестиваля «ЖАРА» выступили: Егор Крид, Григорий Лепс, Тимати, Сергей Лазарев, Ани Лорак, A’Studio, Ольга Бузова, Burito, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита и др.

Фестивальные дни были расписаны на сцене Crocus City Hall до 27 июня.

Однако планы вновь поменялись. Сегодня второй день фестиваля и вход для зрителей будет воспрещен. Все оставшиеся дни мероприятие продолжится в формате телесъемки. В итоге, посмотреть фестиваль «ЖАРА-2021» полностью смогут лишь телезрители. Эфир традиционно будет демонстрироваться по российскому Первому каналу.

«В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области, с сожалением вынуждены сообщить о невозможности проведения мероприятия «ЖАРА ФЕСТ. МОСКВА» с 24 по 27 июня в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом, билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня, соответственно, — недействительны на вход», — сообщили # в пресс-службе фестиваля.

Зрителям в сложившейся ситуации предложен обмен приобретенных билетов на церемонию ЖАРА MUSIC AWARDS’22, которая пройдет 4 апреля 2022 года в КЗ «Крокус Сити Холл», или на фестиваль «ЖАРА» в Баку, который состоится с 27 июля по 31 июля 2022 в Sea Breeze Resort.

Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ.