Москва, Анкара и Тегеран осудили решение США по Голанам

Россия, Турция и Иран осудили решение Соединенных Штатов признать суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, говорится в совместном заявлении глав трех стран. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Решение США является «грубым нарушением международного права», а также создает угрозу миру и безопасности в регионе, указано в заявлении.

Кроме того, «Астанинская тройка» считает атаки Израиля в Сирии «дестабилизирующими», они нарушают суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведут к росту напряженности в регионе.

В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.