Московские врачи едут в Омск спасать Навального

Омские врачи пригласили для проведения консилиума по ситуации с госпитализацией главы ФБК Алексея Навального анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении Минздрава Омской области, передает Газета.Ру.

В Минздраве отметили, что врачи прибудут по просьбе региональных специалистов, а также просьбе близких Навального.

«Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких А. Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад.Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что уже были проведены телемедицинские консультации.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.