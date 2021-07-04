На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме.

Об этом сказал Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов

«Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность»,- отметил он.

Вероятная причина взрыва в море в направлении Алят — это извержение грязевого вулкана, сообщили в SOCAR.

***22:38

В социальных сетях распространились фотографии и видео мощного взрыва в Каспийском море.

Некоторые местные СМИ пишут, что взрыв произошел на нефтегазовой платформе «Умид», другие же утверждают, что взрыв произошел в результате сейсмического процесса и имеет геологическое происхождение.

Официального подтверждения взрыва и объяснения его характера пока не поступало.