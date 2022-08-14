Ежегодно 12 августа мир отмечает Международный день Каспийского моря. Этот уникальный во всех смыслах крупный водоем, море-озеро, имеющее неоценимое значение для Азербайджана, переживает сегодня не самое лучшее к себе отношение со стороны окружающих его государств. Да и не все его возможности, потенциал используются сегодня на благо самому морю и людям, живущим на его берегах.

Интересно, какие именно возможности, способные послужить развитию Азербайджана, таит в себе Каспий? Есть несколько направлений, которые первыми приходят на ум. Во-первых, развитие экономического сотрудничества между побережными странами. Ведь каждое из пяти прикаспийских государств имеет возможность содержать флотилии из не самых крупных, но быстроходных кораблей, способных доставлять грузы и товары во всех направлениях, и забирать из этих портов то, что потребно у них дома. Своего рода быстрый обмен товарами, морская торговля. Не сказать, что эта сфера сегодня сильно развита.

Другое направление – морской туризм. Разговоры об этом ведутся давно, но на практике идея до сих пор не реализована. А ведь Азербайджан, имея хорошие порты, мог бы занять эту нишу и зарабатывать, перемещая жителей прибрежных стран друг к другу, устраивая различные тематические экскурсии.

Кроме того, длина побережья у Азербайджана большая, а современных зон отдыха, пляжей с отелями, до сих пор не так уж много. А это тоже способ зарабатывать за счет иностранных туристов, и не обязательно только из ближних государств.

Третье — рыбоводство. Наверное, специалисты-ихтиологи могли бы предложить ряд идей, какие виды рыб, пользующиеся спросом на столах во многих странах мира, можно было бы успешно разводить в азербайджанском секторе акватории Каспия.

Что можно сказать о потенциальных возможностях развития Азербайджана за счет того, что у него есть выход к Каспийскому морю?

Ведь наверняка есть и другие перспективные направления использования Каспия. Что они могут принести нашей стране в случае, если ими заняться всерьез? Какие выгоды?

Своими мыслями на эти темы поделился с # автор монографии «Геополитика Каспия», эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По его словам, Каспийское море, если выражаться образно, это наша повседневность, наша жизнь. «Здесь наблюдается один парадокс – мы часто не замечаем, не обращаем внимания на повседневные вещи, которые играют исключительную роль в нашей жизнедеятельности, без которых сама жизнь наша была бы невозможна. Вот Каспийское море обладает этими факторами или же свойствами. Сложно представить, что было бы с Азербайджаном, не будь Каспийского моря. Поэтому я думаю, этот фактор должен определять отношение нашей страны к Каспийскому морю», — считает он.

В целом ряде случаев, конечно, так оно и есть, отмечает эксперт. Каспий воспет в песнях, в легендах. «Сегодня Каспийское море является неотъемлемой частью имиджа Азербайджана, нашего, если хотите, национального характера. Сложно представить азербайджанца без Каспия. Азербайджан ассоциируется с двумя географическими понятиями больше всего – это Каспий и Кавказ.

Как мы используем Каспий? Конечно, в полной мере использование его богатств возможно только в комплексе с другими странами. Потому что это уникальный водоем, экологическая среда которого формируется в значительной степени и за пределами Азербайджана. Берега нашей страны омывает только часть Каспийского моря. 80% его береговой части не относится к Азербайджану. Поэтому взаимодействие с другими странами исключительно важно. Достаточно отметить, что Каспийского моря не было бы без Волги. Эта река формирует почти 80% водного стока Каспийского моря. Исключительное значение имеет Волжский речной бассейн в формировании экологического баланса Каспийского моря. И поэтому сейчас, когда мы говорим об обмелении, о проблемах и рисках, связанных с каспийской экологией, то мы обращаем внимание на Волгу в значительной степени. Потому что, опять же, от водности Волги зависит водный баланс Каспия, а от ее чистоты – экологическое состояние моря», — говорит эксперт.

Часто говорят о том, что для Каспийского моря представляет опасность разработка нефтегазовых месторождений, отметил Велизаде. Отчасти с этим можно согласиться, потому что риски есть. Но если обратить внимание на степень, уровень загрязненности Волги, в частности, бытовыми, промышленными отходами, и учесть фактор стока Волги, то мы видим, что опасность исходит не только от нефтяных промыслов, но и от степени эко-безопасности Волги и ее бассейна.

Что касается правильного использования, конечно, транспортный потенциал Каспийского моря весьма значителен, говорит эксперт. Каспий всегда был транспортным хабом, который связывал различные географии. Ну, достаточно вспомнить, что это море по географическим свойствам выполняет и роль барьера. То есть, оно объединяет страны региона и при этом выполняет барьерные функции. Каспийское море разделяет Европу и Азию, отделяет Юго-Западную Азию от Центральной Азии, Восточную часть Европы от Среднего Востока. «То есть, вот эта барьерная функция очень важна для Каспийского моря, и вот эти различные регионы (я уже не говорю о странах, которые смыкаются на этом участке) одновременно и связаны, и разделены им. Наше море выступает в качестве коммуникатора между всеми этими регионами.

Поэтому, когда мы говорим о развитии портового хозяйства, об активизации транспортного сообщения, нужно иметь в виду вот эту роль. То есть, Каспийское море формирует транспортное сообщение между крупными регионами, не только между отдельными прибрежными странами. И здесь маршруты имеют важное субрегиональное значение в разрезе транспортной географии всего Евразийского континента, особенно центральной его части.

С другой стороны, сегодня мы, конечно, говорим о необходимости усовершенствовать логистическую базу, построить новые логистические центры, развить эффективное паромное сообщение, в частности, такого его вида, как фидерное сообщение, которое осуществляется малыми, более подвижными судами, перевозящими более интенсивно и с меньшими затратами значительные объемы грузов», — сказал Велизаде.

Если же говорить о туристическом потенциале, он очень тесно связан с фактором экологии. Здесь надо сказать, что в частности азербайджанский сектор моря обладает уникальными свойствами. Достаточно отметить, что на берегу Каспия находится один из старейших природных заповедников – Гызылагачский, где гнездится очень много видов водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Этот заповедник является очень важной точкой, местом стоянки в маршрутах перелетных птиц. Здесь на период зимовки устраивают гнездовья некоторые виды птиц Севера и умеренных широт.

Рядом находится уникальный Ширванский заповедник, где разводят джейранов. Чем интересны и даже неповторимы эти наши копытные? Они могут пить морскую воду Каспия. Заповедник крайне интересный, но нет инфраструктуры, чтобы его могли посещать интересующиеся зарубежные туристы. А можно было бы устраивать и в Гызылагачском, и в Ширванском заповеднике так называемые фото-сафари, чтобы иностранные гости могли увидеть уникальную природную среду азербайджанского побережья Каспия.

Или вот на острове Тюлений у нас раньше эти морские млекопитающие устраивали большие лежбища. А сейчас с каспийскими тюленями происходят очень плохие метаморфозы, их популяция сокращается. Это конечно тревожный сигнал. Их и на острове Тюлений теперь можно увидеть если только повезет. Такие же крупные лежбища были когда-то на Шаховой косе – самом выдающемся в море участке азербайджанской суши, теперь их и там нет. Конечно, необходимо, чтобы экологи и биологи активно работали над программой восстановления популяции тюленей. Но она должна охватывать все пять прибрежных государств, потому что вообще все виды млекопитающих и рыб, живущих в Каспийском море, не ограничены национальными границами, они перемещаются, мигрируют по сезонам через разные места водоема. Поэтому, конечно, все должны подключиться к этой работе, отметил Велизаде.

Есть еще большая проблема ценных видов рыб – осетра, белуги. Их нерестилища сегодня не в хорошем состоянии по причине обмеления устьев многих рек. Просто нерест затруднен. А в лучшие или нормальные годы наш каспийский осетр мог добираться по Куре аж до Мингячевирского водохранилища. Сегодня же по причине колебания уровня воды в реках все эти нерестилища находятся под угрозой. Надо проводить углубительные работы в этих реках, обеспечивая доступ рыбе к верховьям рек. Надо, конечно, проводить соответствующие замеры, мониторинг на предмет наличия в воде вредных выбросов. Нельзя не сказать, что, к сожалению, многие промышленные предприятия сбрасывают свои неочищенные отходы непосредственно в реки, которые образуют бассейн Каспийского моря – и это тоже приводит к очень печальным последствиям.

«Мы говорили о Волге, где сегодня достаточно опасная эко-среда, давайте вспомним и о том, что наши соседи армяне систематически отравляют один из важных притоков реки Араз (которая сама по себе является притоком Куры, впадающей в Каспий) — реку Баргушат, что очень негативно сказывается на эко-среде низовьев Араза, а далее и устья Куры. Поэтому здесь необходимы, конечно, комплексные решения, международный арбитраж, необходимо привлекать к решению проблем международные организации.

Азербайджан мог бы сыграть здесь важную роль, стимулируя и инициируя различные экологические проекты. Кстати, на последнем Каспийском саммите президент Ильхам Алиев говорил о том, что необходимо создать совместную мониторинговую группу по отслеживанию уровня воды в море. Вот эти все моменты конечно очень важны и с практической точки зрения. Поэтому реализация комплексных мер по экологическому оздоровлению Каспия будет способствовать и развитию экономического потенциала, и развитию туристического потенциала, что сыграет позитивную роль в социально-экономическом развитии и Азербайджана, и сопредельных государств», — заключил И.Велизаде.