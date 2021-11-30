Власти США не возлагают больших надежд на возобновление переговоров с Ираном по ограничению его ядерной программы и полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

В публикации утверждается, что по данным разведки США президент Ирана Эбрахим Раиси считает, что его предшественник на этом посту Хасан Роухани заключил плохой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году.

«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна и несовместима с заявленной им целью вернуться к взаимному соблюдению СВПД», — заявили в пресс-службе Госдепартамента США.