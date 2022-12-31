В новый год наша республика входит во всеоружии роста важных экономических показателей – на дорожающем экспорте нефти и газа растет платежный и торговый баланс, увеличились и валютные резервы страны, а манат на в условиях глобального кризиса проявил чудеса стойкости.

Но граждан гораздо больше волнуют насущные вопросы: догонит ли рост зарплат и пенсий растущие цены и убавит ли темпы продовольственная инфляция. Зарплаты массы наших граждан растут медленнее, чем цены на продукты питания. Официальная статистика не отражает раскручивание усиливающейся спирали внутренних цен к мировым, считают в экспертных кругах, отмечая ее излишнюю политизированность. Ощущения динамики цен в нашем обществе существенно далеки от заявленных Госкомстатом 13,8% среднегодовой инфляции. Из-за высоких темпов подорожания на протяжении всего уходящего года новогодний прорыв цен ощущается в целом не сильно.

По оценкам Центробанка в новом году инфляция на местном потребительском рынке, возможно, будет не столь выраженной. Основанием для таких ожиданий стали прогнозы авторитетных международных структур, полагающих, что ценовые пики в мире уже пройдены и наступающий год обещает некоторую передышку. Глобальная инфляция после 8,8% по итогам этого года в 2023-м снизится до 6,5%, но все еще оставшись весьма высокой (в 2021 г. мировые цены выросли на 4,7%), — отмечают эксперты Международного валютного фонда. При этом следующий год будет для мировой экономики сложным.

На взгляд аналитиков, заметное торможение уже сейчас охватило Европу и США. И хотя о мировой рецессии пока нет речи, это не лучший сценарий для нефтедобывающих стран, поскольку даже несмотря на всевозможные санкции, подстегивающие цены на мировых углеводородных рынках, былого витка цен на нефть и газ пока не предвидится. Однако цены на углеводороды останутся на аппетитном уровне, а значит серьезных внешних шоков, обычно вызываемых резким падением цен на главный экспортный ресурс нашей страны – нефть и газ, еще не видно. Не предвидится и угроз для валютных поступлений от углеводородного экспорта и зависящей от этого устойчивости маната.

Высокое положительное сальдо торгового баланса, а также возросшая за этот год до 55 млрд долларов «подушка безопасности» поддерживает стабильность национальной валюты, утверждает в беседе с # экономист Эльданиз Амиров. Стабильности позиций маната в новом году поспособствует понижение спроса на доллары и заметно сузившиеся каналы вывода иностранной валюты из страны. Аналитик не исключает резких ценовых пертурбаций на рынке углеводородов, поскольку нет гарантии от шоков спроса и предложения при текущей геополитической нестабильности.

«Надо учитывать и то, что по стратегии социально-экономического развития на 2022─2026 годы курсовая стабильность должна сохраняться. О том, что эта цель в наступающем году будет достигнута, говорит и анализ госбюджета 2023 года, и это радует, поскольку стабильность курса маната нужна для поддержания макроэкономического баланса. Если не будет резкого и длительного падения нефтяных котировок, правительству не составит труда справиться с давлением на манат. Его стабильность, конечно же, удерживает цены, но инфляция в наступающем году превысит прогнозы правительства на уровне 6,9%. Так что, более высокий инфляционный порог подстегнет таможенные и налоговые отчисления и поможет покрыть дефицит государственной казны», — говорит он.

Впрочем, таможенный и налоговый прессинг в текущем году был не из легких. По мнению профессора экономики Салеха Мамедова, ужесточение налогового контроля на сегодняшний день можно смело назвать ключевым маховиком инфляции. Ведь помимо заносимых с импортом высоких цен, подорожанию товаров и услуг способствуют и налоговые издержки бизнеса.

Ученый считает, что во избежание такого сильного фискального давления, нужно было не просто ужесточать контроль за налоговыми сборами, но и понизить налоговое бремя. Несмотря на сравнительно скромные показатели экономического роста, налоговые отчисления в государственный бюджет увеличились с января по ноябрь аж на 85 процентов. По линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 14 млрд 726 млн 776 тыс. манатов, информирует Trend со ссылкой на эту структуру. Издание сообщило, что по сравнению с отчетным временем минувшего года поступления от налогов увеличились на 85 процентов (6,7 млрд манатов).

Руководствуясь данными о налоговых сборах по НДС в январе – сентябре этого года, экономист Неймат Алиев подсчитал потребительскую инфляцию на уровне 43%. Уровень цен, способствующий росту косвенных налогов, значительно превышает официально объявленную инфляцию, комментирует он. По привычной уже, но печальной традиции зарплаты наших граждан в массе своей не могут угнаться за таким разгулом цен. По некоторым данным, в наступающем году средняя номинальная зарплата азербайджанцев достигнет 898 манатов без вычета всевозможных отчислений в Государственный фонд социальной защиты. В этом году она была на уровне 828 манатов. Немного, судя по текущим ценовым реалиям…