Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой триумфальный визит в США. На обратном пути в Жешуве он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча продолжалась более двух часов. На ней лидеры соседних стран обсудили результаты визита Зеленского в США и вопросы стратегического партнерства двух государств

Если говорить о главной поездке украинского президента за океан, то следуя мнению большей части американской прессы как бумажной, так и электронной, ее вполне можно назвать триумфальной.

Выступление иностранного лидера на объединенном заседании двух палат американского Конгресса само по себе явление очень редкое. Зеленский выступил на нем на редкость блестяще. Его выступление 21 раз прерывалось бурными аплодисментами и вставанием конгрессменов и сенаторов.

В нем присутствовали не только чисто политические аспекты, но также оно было выдержано глубоким проникновением в психологию и ментальность простых американцев. Апелляция к столь знакомым и легендарным моментам американской истории затронули самые чувствительные струны души подавляющего большинства граждан Америки.

Не случайно спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сравнила речь Зеленского с выступлением на объединенном заседании Конгресса 16 декабря 1941 года Уинстона Черчилля. Отец Пелоси был конгрессменом во время выступления британского премьера. Тогда он сказал, что «Мы делаем наиболее благородную работу в мире — не только защищая сердца и дома, но и дело свободы в каждой земле».

С полным основанием Зеленский вспомнил одно из больших сражений в американской истории. «Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года (речь идет о битве в Арденнах — Авт.), отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся». И сделал отсылку к фразе британского премьера Уинстона Черчилля «will never surrender» (никогда не сдастся).

Теперь о политических аспектах визита.

Во-первых, США увеличивают финансирование военно-технической и финансовой помощи Украине. Непосредственно объявлено о выделении $1,8 млрд и $42 млрд записаны в бюджет будущего финансового года.

Во-вторых, усиливается военно-техническая поддержка. Как по номенклатуре поставляемых вооружений, так и по подготовке украинских военных в США.

Сюда же следует отнести поставки комплексов ПВО Patriot и подготовку украинских операторов и экипажей для управления и обслуживания комплексов.

Кроме того, будет осуществлена поставка так называемых умных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munitions — Боеприпасы для совместного прямого нападения). В отличие от свободно падающих бомб JDAM могут пролететь несколько десятков километров с наведением по GPS и попасть точно в цель.

Не менее важно, что будут поставлены десятки тысяч боеприпасов для артиллерии 152 и 120 мм. Ее очень много на вооружении украинской армии (ВСУ), а вот боекомплектов не всегда хватает.

Весь перечень приводить не будем из-за его обширности. Важно другое. США последовательно расширяют военно-техническую поддержку Украины и надежды Москвы на ее уменьшение совершенно безосновательны.

В-третьих, Байден и Зеленский обсудили будущее мирное урегулирование. В американской прессе циркулировали три варианта, причем два из них предполагали территориальные уступки Украины. Зеленский прямо заявил об их неприемлемости, и что его страна будет добиваться восстановления своей территориальной целостности в границах 1991 года. Судя по высказываниям Байдена на совместной пресс-конференции, он согласился с таким подходом.

Это очень важно, так как в Европе, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон снова стал говорить о гарантиях безопасности для России и сохранении лица Путина. Последнее предполагает оставление за Россией части украинской территории. Противостоять Киеву таким предложениям теперь будет гораздо легче.

Можно предположить, что на закрытой части встречи президенты обсудили и другие политические и военно-технические вопросы. К тому же они остались.

Пока Вашингтон не согласился поставлять ракеты ATACMS (Army TACtical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс) с дальностью 300 км, а также танки и самолеты. Видимо в американской столице не преодолели еще опасений насчет угрозы Путина так называемой эскалации. Хотя, судя по согласию на поставки систем Patriot, уровень предостережений существенно понизился. Так что надежды на дальнейшее расширение номенклатуры поставок есть и большие.

Есть еще один очень важный аспект. Сдвиг американской позиции является сигналом для европейских столиц отбросить свои реальные, а чаще мнимые, опасения в отношении поставок вооружений Украине. И это будет иметь далеко идущие политические последствия. Россия слабеет не только в военном отношении, но и экономически.

Уже очевиден факт реального воздействия эмбарго и ограничений цены на нефть. Мало того, что российская Urals продается в убыток, объемы продажи и транспортировки резко уменьшаются. Причины разные, а результат один. И поэтому вице-премьер Новак уже заявил о снижении добычи на 5-7%. Вроде не так много, но еще не вступило в силу эмбарго на продажу нефтепродуктов. Это будет иметь очень тяжелые последствия для российской переработки и в конечном итоге тоже приведет к дальнейшему уменьшению добычи нефти.

По самым скромным подсчетам потери российского бюджета от падения экспорта нефти и газа составят более 30%, что выразится в триллионах рублей.

Огромные проблемы у металлургов. Они не знают куда деть 30 млн т металла. Европейский рынок закрылся, а в Азии не берут, так как свой металл девать некуда из-за рецессии в Китае.

Рубль уже откликнулся на перечисленные и другие проблемы ослаблением относительно доллара и евро. Центральный банк для покрытия дефицита вынужден печатать пустые деньги, а приток валюты значительно уменьшился. К тому же увеличивается импорт, так как свое производство либо отсутствует, либо требует импортных, чаще западных, комплектующих. С ними, как известно, проблемы.

Отсюда вполне объяснимая злость в комментариях на визит Зеленского в США.

Тон, как всегда, задал Путин. На встрече с журналистами кремлевского пула он пообещал перещелкать Patriot, поставляемые в Украину. Как он собирается и чем это делать остается загадкой. И сравнение российских С-300 с американским комплексом ничего кроме иронической улыбки вызвать не может. Это все равно как сравнивать современный электровоз с советским паровозом ФД.

На российских телеканалах расширение американских поставок вызвало откровенную тревогу. Более или менее вменяемые спикеры довольно откровенно говорили о возможных опасностях для России появления у ВСУ очередных американских систем вооружений.

Здесь мы имеем дело с двумя течениями в российских верхах. Первые в очень осторожных выражениях пробуют вбросить в общественное мнение вероятность какого-то дипломатического выхода из создавшегося тупика.

Вторые, и наиболее оголтелые, требуют нового наступления в Украине, невзирая на потери и неподготовленность.

Во время посещения объединенного штаба родов войск, Путин заслушал доклады высокопоставленных генералов, а также провел совещания и отдельные встречи с командующими. «Хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий». Тем самым он отдал приказ готовить новое наступление в Украине.

Судя по всему этот план начал осуществляться. Об этом говорил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Это же «Новой газете. Европа» рассказал российский военный, который находится в белорусском городе Гродно. По его словам, командование копит силы в Беларуси, перебрасывая материальную часть и технику и разворачивая полевые лагеря. «Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг». Он добавил, что наступление из Беларуси будет «самоубийством». Территория Украины от границы на много километров вглубь страны заминирована, дороги срыты, ландшафт представляет собой леса и болота, а все направления пристреляны украинской артиллерией.

По мнению украинских военных экспертов, российское наступление может начаться не ранее конца января или в феврале.

В этих условиях визит Зеленского в США трудно переоценить. С помощью своих союзников и партнеров ВСУ подготовятся к очередной путинской военной авантюре. Результатом станет очередной разгром, который не прикрыть «жестом доброй воли» или «непростыми решениями».