Монголия закрыла границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Власти Монголии закрыли границу с Китаем в связи с угрозой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщает газета Global Times.

Отмечается, что на пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.