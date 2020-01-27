Монголия закрыла границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Власти Монголии закрыли границу с Китаем в связи с угрозой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщает газета Global Times.

Отмечается, что на пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

| 2020-01-27T10:59:39+00:00 27 января 2020, 14:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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