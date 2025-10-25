Литва закрыла два последних действующих пункта пропуска на границе с Беларусью после очередного инцидента с воздушными шарами, запущенными с белорусской территории. Об этом в Facebook сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, отметив, что решение принято в целях безопасности. «Госгранслужба закрыла до 12 часов завтрашнего дня пограничные пункты «Сальчининкай» и «Медининкай»», — написала она.

По словам Ругинене, вечером 24 октября из Беларуси в Литву была запущена большая группа «контрабандистских воздушных шаров», из-за чего пришлось временно приостановить работу аэропортов Вильнюса и Каунаса. «Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии национальной безопасности на этой неделе. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить эффективность предпринятых мер и определить, что еще можно сделать, чтобы сделать ситуацию болезненной как для контрабандистов, так и для режима Лукашенко, который позволяет им буйствовать. Сейчас главное — безопасность жителей Литвы, и именно исходя из этого принимаются решения», — заявила глава правительства.

Министерство транспорта Литвы подтвердило, что вечером в пятницу оба аэропорта — Вильнюсский и Каунасский — были временно закрыты после того, как Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) зафиксировал на радарах «десятки воздушных шаров», прилетевших из Беларуси. Это уже третье подобное нарушение за месяц, отмечает Reuters.

Ранее, 5 и 21 октября, воздушное пространство над Вильнюсом закрывали из-за шаров с контрабандными сигаретами, что привело к отмене десятков рейсов и затронуло тысячи пассажиров. После этого премьер-министр Ругинене предупредила, что Литва закроет границу с Беларусью, если подобные инциденты повторятся.