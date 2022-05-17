Молдавским властям необходимо обсудить плюсы и минусы членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. По итогам политической дискуссии необходимо решить, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, сказал господин Гросу. Спикер молдавского парламента напомнил, что на данный момент около 70% всех товаров Молдова поставляет в Евросоюз.

«Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию»,— заявил Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова». «Это то, что мы должны сделать после того, как все успокоится и война закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы»,— заявил Игорь Гросу.

Он отметил, что участвовать в мероприятиях, проходящих в рамках СНГ, Молдове сложно даже в вопросе перемещения. («РИА Новости»)