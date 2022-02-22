Сегодня состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с прибывшим в Азербайджан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу.

Сахиба Гафарова сказала руководителю молдавского законодательного собрания, что рада возможности приветствовать его в Милли Меджлисе и выразила уверенность в успешности его первого официального визита в Азербайджан.

Гафарова также коснулась значения документов, подписанных в ходе взаимных визитов глав государств и правительственных лиц. Она также сообщила Гросу, что развитие связей с ЕС – одно из приоритетных направлений внешней политики. Азербайджан привносит весомый вклад в поддержание энергетической безопасности Европы.

Игорь Гросу поблагодарил Сахибу Гафарову за предложение посетить Азербайджан и припомнил их прошлогоднюю беседу на полях Конференции председателей европейских парламентов в Афинах. Молдова заинтересована в развитии многогранных отношений с Азербайджаном; в этом году нашим дипломатическим отношениям исполняется тридцать лет, и это событие даст хороший стимул для дальнейшего роста наших отношений.

Молдова неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, подчеркнул Игорь Гросу, сказав, что ему известно о восстановительной и перестроечной работе, идущей в освобождённых районах Азербайджана.

Была отмечена необходимость углубления двусторонних межпарламентских отношений. Игорь Гросу отозвался с похвалой о деятельности азербайджанской диаспоры в своей стране и сказал, что есть прекрасные возможности для реализации совместных проектов в Молдове, которая выгодно расположена на границах ЕС.