Спортсменам и официальным лицам, поддерживающим вторжение России в Украину, грозит наказание от Международного олимпийского комитета (МОК). «Мы внимательно следим за тем, кто своими заявлениями или поступками поддерживает войну, и принимаем необходимые меры», — заявил президент МОК Томас Бах в пятницу, 20 мая, на 139-й сессии комитета в Лозанне.

Он напомнил о санкциях, уже вынесенных в отношении российских спортсменов Евгения Рылова и Ивана Куляка, которым запрещено выступать на международных соревнованиях за поддержку войны в Украине.

По его словам, МОК осведомлен, что в России те, кто публично выступает против войны, находятся под угрозой уголовного преследования. «Мы понимаем, что в этих обстоятельствах молчание также может быть определенным посланием», — подчеркнул глава МОК. (DW)