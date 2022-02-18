Международный олимпийский комитет (МОК) изучит признаки жестокого обращения с ребенком в ситуации с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, обвиненной на Олимпиаде в Пекине в применении запрещенного вещества. Президент МОК Томас Бах в пятницу, 18 февраля, выразил сочувствие оставшейся без медали в одиночном разряде россиянке и выступил с резкой критикой в адрес ее окружения.

По словам Баха, он «с ужасом» наблюдал, как Валиева была сломлена под тяжестью допингового скандала, и за тем, насколько холодно приняла ее команда после провального выступления в произвольной программе. Эти кадры не отпускают его и на следующее утро после окончания турнира одиночниц, подчеркнул глава МОК.

«Виноваты те, кто дал ей этот препарат», — уверен он. Бах сообщил, что МОК проверит, является ли ситуация с Валиевой жестоким обращением с ребенком. В случае, если подозрения подтвердятся, виновные в нарушениях должны быть привлечены к ответственности, заявил глава организации.

Накануне на Олимпиаде в Пекине завершились соревнования фигуристок-одиночниц. До допингового скандала Камила Валиева считалась главной претенденткой на золото, но осталась без медали, допустив несколько грубых ошибок и заняв лишь пятое место в произвольной программе и четвертое — по итогам турнира. Встречая свою подопечную после окончания выступления, тренер Этери Тутберидзе, как свидетельствуют видеозаписи, не проявила сочувствия и не утешила фигуристку, а жестко раскритиковала ее прокат. (DW)