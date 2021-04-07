МОК отреагировал на заявление США о возможном бойкоте Игр в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал США не вмешивать политику в спорт, сообщает РИА «Новости».

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

В пресс-службе МОК заявили, что организация поддерживает права человека, закрепленные как в основополагающих принципах Олимпийской хартии, так и в его этическом кодексе.

«В то же время МОК не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны. Это должно по праву оставаться законной ролью правительств и соответствующих межправительственных организаций», — заявили в МОК.

В организации подчеркнули, что комитет обязан оставаться политически нейтральным.

«Олимпийскими играми управляет МОК, а не правительства. МОК направляет национальным олимпийским комитетам приглашения к участию: приглашения исходят не от правительства страны-организатора.