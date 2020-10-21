Мохаммад Зариф: «Иран не намерен ввязываться в гонку вооружений, несмотря на окончание эмбарго»

Иран не собирается ввязываться в гонку вооружений в Персидском заливе, несмотря на окончание запрета СБ ООН на закупку оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, выступая в видеоформате на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по ситуации в регионе Персидского залива. Встреча проходит по российской инициативе и под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Иран не намерен вовлекаться в гонку вооружений в регионе, несмотря на окончание ограничений Совета Безопасности», — подчеркнул Зариф.

«Позвольте мне воспользоваться возможностью, чтобы выразить нашу благодарность абсолютному большинству членов Совета за то, что они отвергли попытки США «убить» Совместный всеобъемлющий план действий [СВПД] и резолюцию 2231″, — добавил он.

Эмбарго на поставки, а также экспорт из Ирана обычных вооружений истекло в воскресенье. В этот день исполнилось ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которыми был установлен соответствующий срок ограничений.

Против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. 21 сентября Вашингтон ввел санкции за продажу Тегерану оружия на национальном уровне. Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану «ядерных технологий, технологий [производства] баллистических ракет и обычных вооружений».