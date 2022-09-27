В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) состоялось открытие выставки «Мое сердце в Карабахе», посвященной Дню памяти, отмечаемом 27 сентября, сообщили # в НПО «Arts Council Azerbaijan»

Экспозиция организована совместно посольством Азербайджана в Австрии, Азербайджанским культурным центром и «Arts Council Azerbaijan» в рамках «Года города Шуша».

На мероприятии руководитель Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова проинформировала присутствующих об экспозиции. Она отметила, что Культурный центр всегда поддерживает молодых людей, начинающих свой путь в искусстве, а цвета в представленных на выставке работах, олицетворяют любовь азербайджанской молодежи к Карабаху, их патриотизм и возвышенные чувства к Родине.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли подчеркнул, что выставка «Мое сердце в Карабахе» посвящена двум важным событиям — Дню памяти и «Году города Шуша».

Посол проинформировал гостей вечера о славной истории города Шуша, который в этом году отмечает свое 270-летие, и считается колыбелью азербайджанской культуры. Этот край подарил Азербайджану выдающихся личностей.

Было отмечено, что Шуша, которую называют «Консерваторией Кавказа», возвращает свой историко-культурный облик. Город Шуша объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года.

Именно в этом контексте в экспозицию были включены работы, посвященные миру в Карабахском регионе, написанные азербайджанской молодежью.

Глава «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов сказал, что основной целью организации является популяризация культурных ценностей Азербайджана во всем мире. В рамках «Года города Шуша» организация подготовила различные культурные проекты.

На выставке представлены 19 художественных работ юных художников в возрасте от 8 до 15 лет, которые являются учащимися Art School.

«Авторы произведений создавали их на протяжении нескольких месяцев. В своих картинах юные художники отразили необыкновенную красоту природы и древнюю историю города Шуша, достопримечательности, культурные и исторические памятники Карабаха. Выставка «Мое сердце в Карабахе» впервые была продемонстрирована в рамках соло-концерта пианистки Саиды Тагизаде «Музыка карабахских красок», который прошел в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. За рубежом первая выставка прошла в Берлине, после Вены она будет продемонстрирована в ряде европейских стран», — сказала директор Art School Сона Гулиева.

На мероприятии известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде исполнила произведения азербайджанских композиторов, посвященные Карабаху и теме патриотизма.

Наряду с произведениями Гара Гараева и Фикрета Амирова, прозвучала баллада Рамина Гулиева, посвященная памяти шехидов, произведение «Здравствуй, Шуша!» Пики Ахундовой. С особым интересом слушатели встретили произведение «Баллада о Лачине» Севды Мамедли.